Нью-Дели, 5 ноября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. «Терроризм является самым серьезным нарушением прав человека, которое происходит за пределами наших границ. Международное сообщество должно принять решительные меры против терроризма во всех его формах и проявлениях», — заявила официальный представитель Индии в Совете по правам человека ООН ПауломиТрипати.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Она добавила, что использование агрессивного подхода и «навязчивых методов» без консультаций и согласия заинтересованных стран является контрпродуктивным методом решения проблемы терроризма.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Пауломи Трипати также отметила, что отсутствие консенсуса в действиях Совета по правам человека является тревожным явлением, которое ставит под угрозу авторитет организации.

Индия призвала организацию продолжать укреплять свою приверженность принципам универсальности, транспарентности, беспристрастности, объективности и конструктивного диалога для сохранения эффективности в действиях.

Пауломи Трипати добавила, что Совет по правам человека также должен играть значительную роль в таких сферах, как защита прав человека в киберпространстве.