Киев, 5 ноября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, совершенное в июле с применением кислоты, переквалифицировано в заказное убийство после смерти потерпевшей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Visem Болельщики киевского «Динамо» Гандзюк требуют раскрыть нападение на Екатерину Гандзюк. 14 августа 2018

Ранее преступление расследовали по статье о покушении на убийство, теперь оно переквалифицировано на статью 115 Уголовного кодекса Украины о групповом умышленном убийстве, совершенном по заказу, из корыстных побуждений, с особой жестокостью.

Отмечается, что по подозрению в нападении на чиновницу задержаны несколько человек. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в возрасте 33 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за отрыва тромба. Нападение на чиновницу было совершено 31 июля — её облили кислотой, причинив тяжелые химические ожоги.

В августе в национальной полиции заявили, что в нападении на Гандзюк сознались четыре участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Читайте также: На Украине умерла облитая кислотой чиновница