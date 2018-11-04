На Украине умерла облитая кислотой чиновница

Киев, , 15:20 — REGNUM Пережившая покушение чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой, умерла в лечебном учреждении, передает телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что 33-летнюю женщину атаковал неизвестный, плеснувший ей в лицо содержимое емкости, в которой была кислота. После нападения Гандзюк была госпитализирована с тяжелыми химическими ожогами. Позднее было заведено дело по статье «Умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», затем статья была переквалифицирована на «Покушение на убийство».

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что четыре боевика, подозреваемые в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сознались в преступлении.

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