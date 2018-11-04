Москва, 4 ноября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. 8 ноября в Астане пройдёт сессия Совета коллективной безопасности стран-членов ОДКБ. Главы стран-членов ОДКБ в числе других рассмотрят вопрос назначения нового генсека организации.

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Пресс-секретарь и. о премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян на днях сообщил, что вопрос о назначении нового генсека будет рассмотрен на саммите организации.

«По вопросу преемников на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Однозначно вопрос нового Генсека организации будет обсуждаться», — сказал Егоян.

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена», — говорилось в заявлении на сайте ОДКБ.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича.

Газета «Коммерсант», со ссылкой на дипломатические источники в трёх странах организации, сообщает, что с большой долей вероятности новым генсеком на следующие три года станет представитель Белоруссии.

«Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник назвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. 54-летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса», — пишет газета.

Издание уточняет, что изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение Семерикова исполняющим обязанности на полтора года — то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров.

Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Как сообщалось ранее, Армения рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного Хачатурова.

«Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», — говорил премьер Армении Никол Пашинян.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.