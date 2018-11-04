Москва, 4 ноября, 2018, 20:03 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают решение о включении Бурятии и Забайкалья в ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

«Я думаю, в этом есть правильное решение», — заявил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

Парламентарий также полагает, что с принятием такого решения в Бурятии и Забайкалье будет работать программа «Дальневосточный гектар», а также начнут действовать льготы на авиаперевозки.

Президент Владимир Путин подписал указ о переводе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).