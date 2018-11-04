Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. День народного единства в Ростове-на-Дону отмечают фестивалем песен и танцев народов России. Сегодня, 4 ноября, на площади Гагарина (перед зданием Донского государственного технического университета) свои номера представляют лучшие творческие коллективы субъектов Южного федерального округа, Адыгеи, Крыма и Ростова-на-Дону. Всего — около 1 тыс. коллективов, сообщает ИА REGNUM.

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С праздником ростовчан и гостей города поздравили министр культуры Ростовской области Владимир Бабин и председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«У нас пройдет акция «Ночь искусств» в областных учреждениях культуры. Кроме того, в Государственном музыкальном театре состоится премьера спектакля «Хованщина», а гости областной филармонии услышат музыку в разных жанрах: от джаза до исполнения симфонического оркестра. Отдельно отмечу выставку народного художника Василия Нестеренко, которая специально открыта ко Дню народного единства», — сказал Бабин.

«День народного единства — это праздник, заставляющий нас вновь обращаться к опыту предков и вспоминать уроки истории. В нашей истории множество примеров непобедимой сплочённости. Единство и патриотизм были для народа самой надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Преданность Отечеству объединяет нас и сегодня. А Тихий Дон, как и прежде, объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий в одну большую семью», — отметил председатель донского парламента.

К празднику был подготовлен концертный блок «Дети народов Великой России», композиция «Народное ополчение». Перед собравшимися выступили сводный хор Ростовской области и духовой оркестр штаба Южного военного округа, артисты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Также среди участников концертной программы — джаз-оркестр Кима Назаретова, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» из Майкопа, вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» из Симферополя, Астраханский государственный ансамбль песни и танца, ансамбль «Акъяр» из Севастополя и другие коллективы.