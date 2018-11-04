Москва, 4 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Указ главы государства опубликован сегодня, 4 ноября, на официальном интернет портале правовой информации.

Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

В указе сказано, что вносятся изменения в указ президента России от 13 мая 2000 года №849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Отныне Забайкальский край и Бурятия числятся в составе Дальневосточного федерального округа.

Стоит отметить, что в регионах Дальневосточного федерального округа действует особая программа развития, которую курирует специальное министерство по развитию Дальнего Востока.

По всей видимости, эти программы развития будут распространены и на Бурятию с Забайкальским краем.