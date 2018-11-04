Екатеринбург, 4 ноября, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Фестиваль национальных культур в Екатеринбурге объединил представителей десятков национальностей. Мероприятие прошло 4 ноября, в День народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM На фестивале национаьных культур

Хоровод пёстрых красок сразу окружал зрителей. Только пробравшиеся на этот праздник жизни мгновенно попадали под обаяние национальных ансамблей песни и плясок: кто-то просто с интересом наблюдал, а кто и ритмично двигался в такт поющим да плящущим. Уставших от телодвижений брали в свой оборот организаторы национальных кухонь. А пришедшие с детьми вскоре не могли оторвать оных от народных промысел. Представители нескольких десятков разных национальностей Урала смогли организовать пестрое и дружелюбное пространство.

Фестиваль не обошелся без важной делегации — гостей из Киргизии. На Урал прибыл сын советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов. Аскара Чингизовича сопровождала замглавы минкультуры области Галина Головина и другие чиновники, последовательно оценивая каждый стенд (и почему-то задержавшись на удмуртской кухне) Видимо, специально для гостя организаторы подготовили отдельный стенд, на котором бесхитростно размещались книги Айтматова-старшего, известные советскому и российскому читателю: «Плаха», «Прощай, Гульсары» и многие другие.

«После этих праздников люди будут более дружелюбны друг к другу», — уверенно заявил корреспонденту ИА REGNUM глава общественной организации марийцев «Урал кундем» Игорь Иликбаев. «Посетители будут знать культуру и традиции других народов, это будет сплочать их», считает общественник.

Напомним, фестиваль приурочен к всероссийскому Дню народного единства. В Екатеринбурге праздник уже отметили праздничным митингом и крестным ходом. А те, кому одного фестиваля — мало, может сходить на фестиваль единоборств, также проходящий в городе.