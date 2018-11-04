Краснодар, 4 ноября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» состоялось в Краснодаре в День народного единства 4 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В Краснодаре открылся мультимедийный парк «Россия — моя история»

Участие в церемонии открытия приняли более пяти тысяч жителей края, а также гостей региона. Одними из первых посетителей парка стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов и спикер Заксобрания края Юрий Бурлачко.

«Судьба России — это судьба каждого из нас. Мы приняли эту землю от наших предков и обязаны сохранить ее и передать последующим поколениям. Исторический комплекс должен помочь нашим детям осознать причастность к великой истории своей страны, почувствовать, какую жизнь прожили наши предки», — отметил глава края на открытии комплекса.

Вениамин Кондратьев отметил, что отдельно в музее представлен раздел «Страницы истории Кубани», рассказывающий о народах, живущих на территории края, их традициях и истории

«Наши культуры, традиции и обычаи тесно переплелись друг с другом, а единство всегда было принципом жизни кубанцев», — сказал Кондратьев.

Жителей Кубани с открытием парка поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко — телеграмму зачитал Анатолий Сафронов.

«Нам выпадали различные испытания, но Россия всегда шла вперед. Сплоченность — это основа нашего государства. Гражданское единство и сегодня является залогом победы в любых начинаниях», — отметил в своем поздравлении спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Мультимедийный комплекс расположен на площади 7,5 тысячи квадратных метров и оснащен по последнему слову техники. Здесь представлены экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных информационных форматах. Исторический парк в Краснодаре войдет в состав Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нем будут представлены четыре экспозиционных зала: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914−1945 гг.) и «Россия — Моя история» (1945−2016 гг.). Парк подразделяется на 42 зала, кроме того, созданы аудитории и залы для кинопоказов, тематических лекций, занятий кружков любителей истории и юных краеведов.

В День народного единства парк открыт для всех желающих: экскурсии доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, а для школьников и студентов предусмотрены специальные тематические экскурсии.