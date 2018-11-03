Тимашевский район, Краснодарский край, 4 ноября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Процессуальная проверка по факту столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе Краснодарского края организована Южным следственным управлением на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Ural-66 Железнодорожный светофор

Проверка ведётся в отношении машиниста поезда. Следователи проверят, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 ноября на перегоне Тимашевск — Демидовка пассажирский поезд №301 сообщением Минск — Адлер столкнулся с грузовиком КамАЗ, водитель которого выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Пострадали 15 пассажиров поезда, водителю грузовика, машинисту поезда и его помощнику потребовалась госпитализация.