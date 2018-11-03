Минск, 3 ноября, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Во время посещения Витебского мехового комбината президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил правительству республики задачу перенаправить неосвоенные кредиты, выданные Китаем, на поддержку перспективных проектов в частном бизнесе, сообщает 3 ноября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

President.gov.by Витебский меховой комбинат

«У нас большое количество невыбранных китайских коммерческих кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые, — сказал Лукашенко. — Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов. Толковые частники, которых мы знаем, нам за 20−30 миллионов долларов создадут сотни тысяч рабочих мест».

В качестве примера глава республики привел сам Витебский меховой комбинат. Выкупленный в 2013 году, он получил в виде инвестиций 24 млн долларов, в результате чего к настоящему времени на предприятии создано более трех сотен рабочих мест.