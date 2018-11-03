Екатеринбург, 3 ноября, 2018, 22:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 2 ноября завершились военные учения стран-участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2018». Они проходили с 30 октября и объединили почти 1500 человек из шести стран.

Алексей Колчин ИА REGNUM Грозный БТР-82А

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащий из Армении

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная полиция

Алексей Колчин ИА REGNUM Военные полицейские Российской Федерации

Алексей Колчин ИА REGNUM На полигоне

Кроме военных Российской Федерации в учениях принимали участие представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Они успешно отразили атаку «боевиков». Во время учений отрабатывались механизмы защиты местного населения от условных террористов. Военные не только атаковали «боевиков», но и освободили «заложников», и помогли «беженцам».

Алексей Колчин ИА REGNUM Бойцы Росгвардии на крыше школы

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт Ми-24

Алексей Колчин ИА REGNUM МЧС в действии

Алексей Колчин ИА REGNUM Военные полицейские Вооружённых Сил России

Алексей Колчин ИА REGNUM При тушении пожара разъединились шланги

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники учений ОДКБ

В учениях также были задействованы наземная техника — 300 боевых единиц ‑ и 20 единиц авиации, в том числе «беспилотники».

Алексей Колчин ИА REGNUM БТР-82А

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»