Екатеринбург, 3 ноября, 2018, 22:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 2 ноября завершились военные учения стран-участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2018». Они проходили с 30 октября и объединили почти 1500 человек из шести стран.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Грозный БТР-82А
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащий из Армении
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная полиция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военные полицейские Российской Федерации
Алексей Колчин ИА REGNUM
На полигоне

Кроме военных Российской Федерации в учениях принимали участие представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Они успешно отразили атаку «боевиков». Во время учений отрабатывались механизмы защиты местного населения от условных террористов. Военные не только атаковали «боевиков», но и освободили «заложников», и помогли «беженцам».

Алексей Колчин ИА REGNUM
Бойцы Росгвардии на крыше школы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт Ми-24
Алексей Колчин ИА REGNUM
МЧС в действии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военные полицейские Вооружённых Сил России
Алексей Колчин ИА REGNUM
При тушении пожара разъединились шланги
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники учений ОДКБ

В учениях также были задействованы наземная техника — 300 боевых единиц ‑ и 20 единиц авиации, в том числе «беспилотники».

Алексей Колчин ИА REGNUM
БТР-82А
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Наблюдательный пункт