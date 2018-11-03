Конкорд, США, 3 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в кампусе Дартмутского колледжа в городе Хановер (США), сообщает пресс-служба университета.

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2 ноября около 22:00 на территории студенческого городка Дартмутского колледжа раздались выстрелы. В результате стрельбы ранения получил взрослый мужчина. Пострадавший был доставлен в медицинский центр Дартмут-Хичкок. Полиция города Хановер сообщила, что пострадавший не связан с университетом.

Человек, открывший стрельбу, не обнаружен, полиция продолжает поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года студенты 40 американских школ провели акции в защиту права на ношение оружия.