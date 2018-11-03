Рим, 3 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Риме карабинеры задержали двух украинских граждан, которые 31 октября в римском метро пытались ограбить индийца. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

(сс) ulleo Итальянская полиция

Инцидент произошел в вагоне поезда метро, который следовал из центра Рима в приморский пригород — Остию. Два 23-детних украинских гражданина попытались ограбить 28-летнего индийца, а когда у них это не получилось, нанесли ему и вступившейся за индийца пожилой женщине телесные повреждения.

Данный инцидент был заснят на видео и видеозапись выложена в социальных сетях. Кадры вызвали большой общественный резонанс в Италии.

При этом свидетели произошедшего утверждают, что перед тем, как напасть на индийца, украинские граждане выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии, славили Муссолини, а также грозили расправиться со всеми «насильниками и убийцами», имея в виду мигрантов.

Собственно, эта видеозапись и помогла опознать и задержать нападавших. Сейчас задержанным предъявлены обвинения в попытке ограбления. Однако в ходе разбирательства им также могут быть предъявлены обвинения в разжигании расовой ненависти.