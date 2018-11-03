Москва, 3 ноября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Российские ландшафтные границы будут сдвигаться на север под действием глобального потепления, заявил 3 ноября замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов в интервью РИА Новости.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Дмитрий Дроздов сообщил, что изменения температурного режима на Земле являются естественными процессами. Похолодание или потепление приводит к тому, что смещаются ландшафтные границы.

Дроздов отметил, что сейчас на Земле фиксируется потепление, которое приводит к тому, что ландшафтные границы смещаются примерно на километр в год. Соответственно, если темпы потепления не изменятся, то к концу XXI века ландшафты сместятся на 80 км.

Это приведет к тому, что климат в центральных регионах России (например, в Воронежской области) станет более благоприятным для ведения сельского хозяйства. Южным регионам (например, Ставропольскому и Краснодарскому краю) потребуется создание новых систем орошения.

Больше всего изменение климата почувствуется в северных регионах. Дроздов отметил, что прочность грунтов в северных районах очень сильно зависит от температуры. За последние 30−40 лет прочность грунтов в таких городах как Норильск, Новый Уренгой, Надым и Салехард снизилась на 30%.

Дмитрий Дроздов подчеркнул, что все сооружения в северных регионах должны проектироваться с большим запасом прочности, что позволит вывести их из зоны риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Тайланде прошла международная конференция ООН, посвященная вопросу изменения климата. Участники конференции обсудили подготовку к международному саммиту по климату, проведение которого запланировано на декабрь 2018 года. Ожидается, что на этом саммите будут приняты документы, регламентирующие осуществление решений Парижского климатического саммита 2015 года.