Вашингтон, 3 ноября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Быть первой леди США не так уж и легко, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

Дональд и Меланья Трамп

«Если вы считаете, что быть первой леди и быть за мной замужем — легко, то нет, это непросто», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября первая леди США Меланья Трамп в интервью телеканалу ABC сообщила, что чувствует себя «самым затравленным человеком в мире». При этом она отметила, что ее мужу приходится еще тяжелей, ведь он порой руководит такими сотрудниками, которым нельзя доверять.