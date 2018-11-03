Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала резолюцию ООН, призывающую Соединенные Штаты отменить торговую блокаду Кубы, сообщает Fox News.

(сс) Sarumo74 Компартия Кубы. Фрагмент эмблемы

По ее словам, ООН не хочет осудить регулярные «нарушения прав человека» в республике. Она подчеркнула, что подобные резолюции «не помогут ни одной кубинской семье и не накормят ни одного кубинского ребенка».

«Главная причина эмбарго — нарушения свободы и прав человека для кубинского народа. США всегда будут выступать за кубинский народ, пока их права и свободы не будут восстановлены. И точка. Мы не отступим», — заявила он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября председатель госсовета Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес констатировал ухудшение отношений страны с США. По его словам, отношения между странами начали налаживать при 44-м президента Бараке Обаме, однако после прихода Дональда Трампа на пост главы Соединенных Штатов отношения начали обостряться.