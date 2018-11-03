Вашингтон, 3 ноября, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к задержанию американского актера Алека Болдуина за драку, сообщает телеканал ABC.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Желаю ему удачи», — заявил он.

Ранее, 2 ноября, полиция задержала Алека Болдуина за драку с неизвестным мужчиной из-за места на парковке. Как отмечают американские СМИ, в 2014 году актера уже задерживали за драку. В тот раз у Болдуина не было удостоверения личности, когда его остановили полицейские. В результате произошел конфликт.

Сообщается, что Болдуин за драку на парковке предстанет перед судом 26 ноября.