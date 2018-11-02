Москва, 3 ноября, 2018, 02:30 — ИА Регнум. В России состоялся «Большой этнографический диктант» на проверку знаний о народах, населяющих территорию Российской Федерации, сообщает «Первый канал».

Miretno.ru «Большой этнографический диктант»

Сообщается, что диктант включал в себя 30 вопросов, на которые необходимо было отметить за 45 минут. Написать диктант можно было как на тысячах площадок по всей России, так и онлайн. Итоги акции будут опубликованы 12 декабря, в День Конституции РФ.

Напомним, «Большой этнографический диктант», по замыслу организаторов акции, позволит оценить уровень этнографической грамотности жителей России и привлечет внимание к этнографии как науке. В России диктант проводится уже третий год при поддержке Фонда президентских грантов.