Москва, 2 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В приветственном адресе к участникам выставки Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что за многие годы выставка «Химия» стала одним из наиболее значимых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает представительную аудиторию специалистов со всего мира.

Phosagro.ru АО «Метахим»

В приветствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова говорилось, что химическая промышленность демонстрирует стабильные темпы роста, осуществляет модернизацию производственных фондов, осваивает выпуск инновационных продуктов.

Выступая на пленарной сессии «Химическая промышленность — драйвер экономического роста», где рассматривались основные вопросы развития отрасли, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что отечественная химическая промышленность продолжает наращивать свой потенциал: с 2012 по 2017 гг. инвестиции в основной капитал увеличились в 2,5 раза и составили 2 трлн рублей. Удельный вес отрасли в основных экономических показателях страны продолжает расти и достиг 10%, а в российском экспорте — 12%.

Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин подчеркнул, что для компании «ФосАгро» участие в выставке «Химия» стало доброй традицией.

«Наши научные сотрудники, инженеры и производственники готовы поделиться опытом внедрения наилучших доступных технологий, рассказать о новейших технических решениях, которые из года в год позволяют нам повышать эффективность и производительность. Также мы представляем широкий спектр нашей продукции, отличающейся высоким качеством и экологической чистотой. Представители компании активно участвуют в насыщенной деловой программе выставки с обсуждением актуальных вопросов развития отрасли минеральных удобрений», — добавил он.

За время работы выставки стенд «ФосАгро» посетили тысячи гостей из разных стран. В этом году он представлял собой интерактивную площадку, где каждый желающий мог почувствовать себя в роли лаборанта химического производства, вспомнить школьные опыты и увидеть, как химия работает в жизни и на производствах компании в Кировске, Череповце, Балаково и Волхове.

С помощью уникальной интерактивной стены, где была размещена информация о деятельности «ФосАгро», консультанты знакомили посетителей с особенностями работы сотрудников компании различных профессий. Здесь можно было проследить все этапы производства минеральных удобрений «ФосАгро»: от добычи руды и процесса производства до географии поставок продукции в более чем 100 стран мира.

График деловых встреч, которые проводились на стенде «ФосАгро» был расписан практически поминутно. Профильные специалисты смогли обсудить важные вопросы развития отрасли минеральных удобрений в свете выполнения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2030 г. и задач по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 г.