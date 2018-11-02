Екатеринбург, 2 ноября, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский во время своего открытого обращения был не один. Два цирковых управленца не преминули поддержать коллегу в его борьбе с Росгосцирком. Оба выступили на конференции совместно с Марчевским, передает 2 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов Пресс-конференция

Первый докладчик, в былые времена и сам возглавлявший Росгосцирк (в 2009—2012 гг.) Александр Калмыков выступил с великолепно поставленной речью в защиту своего коллеги. Росгосцирк, считает Калмыков, «обезвожил цирк». «Компания заблудилась», — заявил деятель о своей бывшей вотчине.

Артистичный Калмыков во всех красках расписал, какой урон понесет цирковое сообщество в случае ухода Марчевского. «Кто сегодня лучший директор цирка?», — звучным голосом вопросил журналистов. В зале промолчали. Калмыков указал рукой на именитого коллегу. «Руки прочь от Марчевского, ничтожества!», — громко закончил деятель свою речь. Обращение, судя по всему, несло предельно конкретный смысл: в зал все-таки пустили представителей Росгосцирка, которые даже умудрились организовать альтернативную пресс-конференцию после выступлений Марчевского и его коллег.

Уральского экс-директора также поддержал Дмитрий Резниченко, который в анонсе был представлен собравшимся как помощник депутата Государственной lумы. Как оказалось, под данным описанием скрывается настоящий «брат по несчастью» Марчевского, экс-директор Ростовского государственного цирка (2014−2018). Резниченко рассказал, что с ним боролись так же, как сейчас борются с уральским деятелем.

«Сценарий, который я сейчас наблюдаю в Екатеринбурге, как две капли воды похож на сценарий в Ростове. Все обвинения высосаны из пальца», — заявил ростовский деятель. В завершение своей речи Резниченко призвал журналистов: «Проверяйте факты. Не пишите эти заказные дурацкие статьи», — призвал журналистов деятель.

Представители же Росгосцирка отмечают, что для увольнения Марчевского были основания. Также критике с их стороны подверглась и деятельность бывшего руководства ростовского цирка.

Напомним, Росгосцирк уже продолжительное время находится в конфликте с экс-директором Екатеринбургского цирка, единороссом Анатолием Марчевским. В госструктуре уже сказали, что к ряду сотрудников цирка есть претензии по поводу их позднего прихода на работу.