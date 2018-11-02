Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. На официальном сайте министерства здравоохранения Ростовской области опубликован пресс-релиз, согласно которому ведомство подаёт в суд за клевету, передаёт ИА REGNUM 2 ноября.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

«В связи с опубликованием 1 ноября 2018 года в СМИ статьи, содержащей сведения, порочащие министерство здравоохранения Ростовской области и его специалистов, а также отдельных врачей-специалистов. В настоящее время минздравом области подготавливается соответствующее исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации», — говорится в сообщении.

Речь идёт о материале, опубликованном в одном из ростовских интернет-изданий. В нём говорится о том, что министерство здравоохранения Донского региона якобы замалчивает официальную статистику младенческой смертности.

Стоит отметить, что ранее показатель младенческой смертности на Дону впервые опустился ниже показателя по России. В частности, смертность детей в возрасте до года за семь месяцев 2018 года составила 4,5 на одну тысячу.