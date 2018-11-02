Курск, 2 ноября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Курске на деньги, выделенные на благоустройство общественной территории, была оборудована площадь с парковкой перед Производственным объединением грузового транспорта (ООО «ПОГА-1»). Как передаёт портал Kursk.tv, в этом член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина обвинила мэра Курска Николая Овчарова.

Kurskadmin.ru Николай Овчаров — мэр Курска

Эта площадь должна была стать общественной территорией, то есть использоваться горожанами для отдыха и массовых мероприятий. Однако по факту там располагается автопарковка и небольшой сквер, у которых нет шансов стать общественной территорией. Во-первых, к площади не обустроен пешеходный переход, в чём убедилась Светлана Калинина. Во-вторых, поблизости располагается мало жилых домов.

«Общественная территория — это не сквер возле автомастерской, которая принадлежит родственнику мэра, а место, где люди ходят и проводят время!» — цитирует слова Калининой Kursk.tv.

В конце октября на площади перед ПОГА-1 был открыт памятник воинам-автомобилистам, представляющий собой лёгкий грузовик («полуторку») на постаменте. Мероприятие торжественно открывал сам Николай Овчаров. Однако Светлана Калинина не оценила и памятник:

«Я специально спросила: кто содержит этот постамент с машиной, кто содержит территорию? Муниципалитет. То есть для него построили, ему сделали парковку, ему сделали стоянку — а теперь муниципалитет еще это всё и содержит. Слушайте, ну обхохочешься! У меня три человека за такое уже сидит. Кто хочет четвертым быть?» — заявила Калинина.

Член Центрального штаба ОНФ заявила, что будет добиваться возврата всех федеральных средств, которые пошли на благоустройство этой площади, в казну. По словам Калининой, работы обошлись более чем в семь миллионов рублей. Также сведения об этом объекте она отправила в администрацию президента.