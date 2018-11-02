Анкара, 2 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Турецкая армия продолжила нанесение ударов по позициям курдских отрядов Народных защитников в районе города Айн-эль-Араб (Кобани). Очередная серия обстрелов была проведена 1 ноября вечером. Речь идет о неоднократном применении тяжелой артиллерии.

Tobrouk Вертолёт турецких ВВС

Затем турецкие военные применили вертолеты огневой поддержки, которые нанесли мощные удары по позициям курдских формирований, расположенных как недалеко от города, так и в самом городе Кобани. Общее количество убитых и раненых в результате этих действий до сих пор неизвестно.

Следует отметить, что в предыдущие дни турецкие вооруженные силы еще не использовали вертолеты огневой поддержки. 1 ноября — это был первый день их применения.

Турция в последнее время активизировала свои атаки на позиции курдских сил на севере Сирии. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что военные его страны начнут новую операцию к востоку от Евфрата.

Следует отметить, что курдские отряды Народных защитников — это основа Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США.