Южно-Курильск, Сахалинская область, 3 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Обескураживающим стало для тех в Японии, кто надеется «вернуть» Курилы, мнение самих жителей островов. Почему опубликованная в центральной газете Японии «Асахи симбун» статья об острове Шикотан может стать неприятной новостью для тех в Японии, кто желает пересмотреть итоги Второй мировой войны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Поверившие местной пропаганде, утверждающей, что Малая Курильская гряда чуть ли не уже является японской, японцы предполагают, что пока не «забирают» ее лишь потому, что идет торг за объекты Большой Курильской гряды — острова Итуруп и Кунашир. Вместе с тем, реальность, которую наблюдал японский корреспондент в поездке на Шикотан, совершенно не совпадает с этими мечтами.

Остров развивается российскими силами, местные жители заявляют, что японская помощь им не нужна, а население острова увеличивается. Особенно поразила автора статьи новая высокотехнологичная больница и спортивный центр, причем по поводу спортивного центра журналист особо отметил детский кружок для занятий «популярным боевым искусством». Легенда о «бедственном положении» жителей острова тянется из 90-х — но с тех пор многое изменилось, а глава местной администрации и вовсе повел себя осторожно в беседе на тему отношений с Японией, показательны его слова «если они будут что-то делать, они потребуют что-нибудь взамен».

Читайте статью Шикотан, который Хрущев хотел отдать Японии, живет и развивается и другие материалы Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».