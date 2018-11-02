Ереван, 2 ноября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Процедура смены генсека ОДКБ не регулируется каким-либо образом, и именно по этому поводу ведутся консультации. Об этом «Арменпресс» заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

odkb-csto.org Юрий Хачатуров

По ее словам, в учредительных документах ОДКБ отмечается, что генсек назначается Советом коллективной безопасности сроком на три года в алфавитном порядке, его кандидатуру представляет совет глав МИД организации. Вопрос смены генсека каким-либо образом не регулируется, в связи с чем ведутся консультации, инициированные Арменией еще летом этого года.

Как отметила пресс-секретарь МИД Армении, с инициативой смены генсека может выступить любое из государств-членов ОДКБ, однако решение должно быть принято на основе консенсуса. На вопрос, может ли отозвать генсека страна-член, от которой он был представлен, Нагдалян отметила, что с подобной инициативой может выступить любое государство, входящее в организацию.

«Отозвать генсека ОДКБ невозможно, так как он не является представителем данный страны в ОДКБ. Представитель Армении в ОДКБ Давид Вирабян», — сказала Нагдалян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

2 августа в Специальной следственной службе Армении сообщили, что Хачатуров может беспрепятственно вернуться в Москву для выполнения своих служебных обязанностей.

6 августа официальный сайт ОДКБ сообщил, что генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме.