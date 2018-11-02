Москва, 2 ноября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы совместно с Министерством просвещения намерены работать над законопроектом о кибердружинах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам встречи президиума фракции с министром Ольгой Васильевой.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

«Сегодня на координационном совете фракции по законодательству будет рассмотрена инициатива о создании кибердружин — системы помощи правоохранительным органам, образовательным учреждениям в борьбе с таким злостными действиями в отношении несовершеннолетних в киберсети. Мы будем работать над этим законопроектом очень активно вместе с Министерством просвещения», — сказал Исаев.

Он выразил озабоченность тем, что агрессия, которая обрушивается на детей в киберпространстве, приводит порой к трагическим случаям.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева подтвердила намерение работать вместе с фракцией над законопроектом.

Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан РФ не моложе 18 лет в форме общественной организации. Инициативная группа должна будет уведомить о начале своей деятельности Роскомнадзор. Парламентарии намерены обязать прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинниками.