Москва, 2 ноября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Накануне Дня народного единства социологи выяснили, какие символы являются объединяющими страну и её граждан. Большинство опрошенных (63%) назвали Победу в Великой Отечественной войне и гимн России (20%) главными символами единства. Также символами, объединяющими страну, являются: народ (9%), любовь к Родине и патриотизм (8%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

По мнению 11% опрошенных, основная книга, которая объединяет жителей страны, — «Война и мир» Льва Толстого. Художественный фильм, объединяющий всю страну, — «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова (9%). Песня, которая объединяет граждан, — «День Победы» (8%).

Также среди важных событий граждане РФ назвали возвращение Крыма в состав России (12%), революцию 1917 года (8%), полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР (по 5%).

Более половины жителей России (51%) главным блюдом к праздничному столу считают салат «Оливье». На втором месте — селедка под шубой (28%), на третьем — пельмени (25%).

Опрос проведен 18 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, для 36% жителей России День Победы — государственный праздник. 54% считают его народным, 7% — семейным. Лишь 12% граждан заявили, что в их семье никто не воевал.

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