Вашингтон, 2 ноября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что к концу его второго президентского срока страна полностью погасит государственный долг, пишет The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, выступая на мероприятии, которое было посвящено увеличению рабочих мест, американский лидер напомнил о большой задолженности США и пообещал в скором времени начать выплачивать госдолг.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018-го финансового года госдолг США достиг рекордного значения в $21,5 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, США — одна из стран с большим внешним долгом. Несмотря на это, считается, что у страны низкая вероятность дефолта — благодаря высоким кредитным рейтингам, которые дают ведущие международные (находятся в Нью-Йорке) рейтинговые агентства.