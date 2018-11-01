Вашингтон, 2 ноября, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит воздержаться от выхода из НАТО ради сближения с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео на радиопередаче Tony Katz Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Это будет неблагополучным (решение о выходе — прим. ИА REGNUM ) для НАТО, это будет неблагополучным для Соединенных Штатов, да и даже, я думаю, это будет еще более неблагополучным для народа Турции, если это случится», — заявил он.

Также Помпео выразил надежду, что Эрдоган осознает, что США более надежный партнер, чем Иран, поэтому Турции стоит поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. Он добавил, что Турция остается важным партнером для Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября прошли телефонные переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что главы государств договорились укреплять связи между странами и поддерживать «тесные контакты» по региональным вопросам.