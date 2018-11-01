Лондон, 1 ноября, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть достигли минимумов августа текущего года, однако инвесторы ожидают скорого подъема котировок, 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы приближаемся к той области, где рынок должен начать рост. Движение вниз уже чрезмерное», — считает вице-президент Tradition Energy Джин Макгиллиан.

В настоящий момент нефть марки Brent упала в цене на $2,24, до $72,81 за баррель. Нефть WTI снизились на $1,76, до $63,56 доллара за баррель.

Октябрьское падение нефтяных цен стало самым резким с июля 2016 года — за месяц нефть Brent потеряла в цене 8,8%, нефть WTI — 11%.

Тем не менее уже 4 ноября вступят в силу новые санкции США против Ирана — этот фактор не может не оказать влияния на нефтяной рынок.

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