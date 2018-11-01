Пекин, 1 ноября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на «устойчивые и здоровые отношения» и договорился укреплять двусторонние связи между странами, 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин (3)

«Торговые группы двух стран должны укреплять контакты и проводить консультации по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон… для достижения консенсуса по вопросам торговли США и Китая», — говорится в заявлении китайского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 ноября переговоры с Си Цзиньпином прокомментировал президент США. Как заявил Трамп в Twitter, лидеры «провели долгую и очень хорошую беседу» и намерены продолжить переговоры на саммите G20 в Аргентине.

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