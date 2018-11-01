Донецк, 1 ноября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин набрал 55,2% голосов в ходе соцопроса, проведенного Центром социсследований «Особый статус», сообщает 1 ноября «Донецкое агентство новостей».

Council.gov.ru Денис Пушилин

По данным соцопроса, большинство респондентов поддерживают Пушилина в качестве кандидата на пост главы республики. Еще 23,8% опрошенных граждан не определились со своим выбором. Также 75% респондентов заявили, что будут участвовать в выборах.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек.

Напомним, в ЛНР среди кандидатов на пост главы республики лидирует действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, его рейтинг — более 63%.