В ДНР главным кандидатом на пост главы республики является Денис Пушилин
Донецк, 1 ноября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин набрал 55,2% голосов в ходе соцопроса, проведенного Центром социсследований «Особый статус», сообщает 1 ноября «Донецкое агентство новостей».
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Денис Пушилин
По данным соцопроса, большинство респондентов поддерживают Пушилина в качестве кандидата на пост главы республики. Еще 23,8% опрошенных граждан не определились со своим выбором. Также 75% респондентов заявили, что будут участвовать в выборах.
В опросе приняли участие 1 тыс. человек.
Напомним, в ЛНР среди кандидатов на пост главы республики лидирует действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, его рейтинг — более 63%.