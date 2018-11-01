Москва, 1 ноября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Ранее растиражированные западными СМИ публикации о том, что заключенное при содействии России Хартумское соглашение расторгнуто вооружёнными группировками ЦАР, не соответствуют действительности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«К сожалению, эти материалы были опубликованы без какого-либо учёта не только мнения российской стороны, но и предоставления России фактологического материала на этот счёт. Как показало дальнейшее развитие событий, растиражированные этими СМИ публикации являются фальшивками. Это фейк-ньюс классические», — заявила Захарова.

В частности, в иностранных СМИ ранее появились публикации о якобы имевших место заявлений некоторых вооружённых группировок в ЦАР о выходе из Хартумской декларации, подписанной 28 августа 2018 года, при содействии Судана и России.

Взамен, согласно этим сообщениям, боевики готовы поддержать разработанную Афросоюзом африканскую инициативу по установлению мира и безопасности в ЦАР и действия Евросоюза по продвижению мирного процесса в этой стране

Отмечалось также, что руководству ЦАР было обращено требование вывести из подконтрольных вооружённым группировкам силы внутренней безопасности и других представителей власти.

По словам Захаровой, аналогично недостоверны и вбросы о якобы выдвинутом боевиками ультиматуме в адрес находящихся в ЦАР российских специалистов.

«Представители центральноафриканских вооружённых формирований, подписи которых якобы стоят под этими заявлениями, опровергли свою причастность к их появлению и подтвердили приверженность взятым в рамках Хартумской декларации политическим обязательствам», — отметила дипломат.

В конце августа 2018 года в столице Судана Хартуме было подписано соглашение о мире между враждующими группировками Центральноафриканской Республики. Одну из ключевых ролей в подписании этого документа играли представители из Российской Федерации. Предполагается, что подписанный документ поможет нормализовать ситуацию в ЦАР после более чем 10 лет кровопролития.