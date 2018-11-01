Нижний Новгород, 1 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Приволжский федеральный округ получил рекордное количество президентских грантов на развитие гражданского общества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда. В целом на поддержку проектов в округе будет направлено свыше 1 млрд рублей, лидерами стали Татария и Прикамье. Объём грантовой поддержки в округе по сравнению с 2017 годом снижен только в Чувашии и Ульяновской области

Президентскиегранты.рф Заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2018 года, которые выделяются на развитие гражданского общества. По данным полпредства, по результатам двух конкурсов регионы Приволжского федерального округа получили рекордную (по сравнению с предыдущими годами) сумму грантов — 1 млрд 52 млн рублей. В 2017 году победителям двух конкурсов президентских грантов из ПФО было направлено 864 млн рублей, а в 2016 году — 422 млн рублей.

Самыми активными в борьбе за гранты показали себя некоммерческие организации Татарии, на развитие своих проектов из Фонда президентских грантов регион получит 174 млн рублей. На втором месте — Пермский край, в который по итогам 2018 года будет направлено 157 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Самарская область: по итогам двух конкурсов региону выделено 137 млн рублей.

«В этом году по системе президентских грантов меньше средств, чем в 2017 году, получат только Чувашская Республика и Ульяновская область, в остальных 12 регионах округа по итогам года отмечается рост объемов финансирования», — говорится в сообщении.

В Чувашии отмечают, что для участия в конкурсе были поданы 72 конкурсные заявки, из них 10 проектов стали победителями с общим объемом финансирования более 11,5 млн рублей. В Ульяновской области 18 некоммерческих организаций получат на реализацию своих проектов более 19,5 млн рублей.

В целом по округу количество проектов, получивших президентские гранты в 2018 году, по сравнению с прошлым годом выросло с 568 до 721. Напомним, всего в России перечень победителей вошли 2022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны, между ними будет распределено около 4,7 млрд рублей.

«Увеличение количества поддержанных заявок и их финансирования, несомненно, говорит о повышении качества проектов. Хочется верить, что год от года эти показатели будут только увеличиваться, а значит, в округе с каждым годом будет больше важных и нужных инициатив, которые будут приносить реальную пользу людям», — отметил полномочный представитель президента России в Поволжье Игорь Комаров.