Алма-Ата, Казахстан, 1 ноября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Алма-Ате произошел пожар на складах у торгового центра «Адем». Место происшествия оцеплено полицейскими, доступ разрешен только сотрудникам экстренных служб. Помимо складских помещений пламя затронуло и кровлю административного здания. Общая площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

По данным департамента по ЧС, пожар начался в 13.41 по местному времени. В ликвидации пожара задействовано 78 человек личного состава и 21 единица техники. В 15.05 пожар был локализован. По данным Департамента, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.