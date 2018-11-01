Москва, 1 ноября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Социальные сети — кладезь информации как для аналитических компаний, так и для кибермошенников, и недоверие пользователей обосновано: любая информация, которую размещают о себе пользователи на страницах в социальных сетях, все отметки и лайки могут быть использованы злоумышленниками, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

В целом закон прямо запрещает обработку персональных данных для рекламы без согласия самих граждан, и вопрос по использованию ФИО, телефона и электронной почты трактуется однозначно, говорит директор по маркетингу ICL Services, кандидат экономических наук Лилия Алеева.

«В то же время нет четкого понимания, как быть с другими данными — профилями в социальных сетях или, например, IP-адресами. Это другая категория данных, которые вы как пользователь размещаете самостоятельно и добровольно.

Это общедоступные данные, большая часть из которых может быть обработана в автоматическом режиме и использоваться далее разными приложениями и сервисами для рекламы, специальных предложений, рассылок и прочего. Хуже — когда ваши личные фотографии и другие материалы используют для донесения порочащей информации или используются для создания мемов.

Кроме того, часто общедоступная информация может быть использована злоумышленниками, чтобы добраться до иной интересующей информации, от места проживания через геолокацию до доступа к финансовым данным. Поэтому опасения граждан не лишены смысла, и прежде чем разместить информацию публично, нужно всегда осознавать и принимать риски ее дальнейшего распространения и использования».

С тем, что самим пользователям следует внимательно оценивать информацию, которую они размещают в соцсетях, согласен IT-директор НПФ «Согласие» Иван Захаров. Например, несмотря на многочисленные предупреждения, по-прежнему фотографии авиабилетов с кодом бронирования (и, соответственно, паспортными данными) и тому подобная информация — не редкость в социальных сетях.

«Чем больше систем передачи данных, тем больше информации о том, что осуществляются попытки ими завладеть. Эти два процесса взаимосвязаны, поэтому важно не только внимательно относиться к своим персональным данным, но и оценивать риски.

Так, по похищенным данным получить кредит в отделении банка или оформить сим-карту крайне сложно. Это связано с той работой, которую и банки, и сотовые операторы ведут по противодействию мошенничеству.

Относительно простой путь для злоумышленников завладеть персональными данными — это соционика. Например, утечка базы данных сотрудников с телефонами и электронными адресами может быть использована для проникновения в информационные системы компании или же дальнейшего персонального мошенничества, так как позволяет обратиться к человеку персонифицировано, войти с ним в контакт, заставить открыть заражённую ссылку или же получить другую ценную информацию. А самый простой способ — это просмотреть соц. сети».

Технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров отмечает, что любая информация, которую размещают о себе пользователи на страницах в социальных сетях, все отметки и лайки могут быть использованы злоумышленниками — они могут узнать, где человек учится/работает, анализировать его предпочтения, круг общения и даже привычки.

«И в дальнейшем всё это может быть использовано для кибератаки с помощью методов социальной инженерии и фишинга. Известны случаи, когда хакеры знакомились и продолжительное время вели переписку в социальной сети с сотрудником интересующей их компании, а потом отправляли ему файл — резюме, счет, коммерческое предложение, в котором был замаскирован вирус.

Открывая подобные объекты с рабочего компьютера, сотрудник моментально его заражает. Таким образом в зоне риска могут оказаться все информационные системы компании, с которыми работал этот сотрудник».

Напомним, согласно результатам исследования, подготовленного ВЦИОМ совместно с проектным офисом по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России, 55% опрошенных считают, что размещаемые в соцсетях сведения используются посторонними. Не поддерживают это утверждение 34% респондентов.

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