Скопье, 1 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Государственная прокуратура Македонии начала расследование в отношении президента страны Георгия Иванова по подозрению в невыполнении им своих служебных обязанностей, предусмотренных конституцией.

Kremlin.ru Георгий Иванов

Как сообщили в надзорном ведомстве, расследование было начато на основании поступивших в прокуратуру двух анонимных жалоб, связанных с отказом Георгия Иванова подписывать закон о придании албанскому языку статуса второго официального в стране и закон о ратификации соглашения с Грецией о переименовании Македонии ради вступления в ЕС и НАТО.

На оба эти документа глава государства ранее наложил вето, но затем они были повторно приняты большинством в парламенте, что лишило президента возможности блокировать их вновь. Тем не менее Георгий Иванов отказался подписывать эти законы. По этой причине они до настоящего времени так и не были опубликованы в государственном вестнике.

Сообщается, что прокуратура направила запросы в парламент, кабинет министров и аппарат президента, чтобы понять, на каких основаниях документы не были подписаны и по ним не были изданы соответствующие указы.

Сам Георгий Иванов пока никак не прокомментировал начатое в отношении него расследование. Тем временем аналитики отмечают, что открытое прокуратурой дело может положить начало процедуре импичмента главы государства.

Премьер-министр и лидер прозападного «Социал-демократического союза Македонии» Зоран Заев ещё летом пытался инициировать импичмент Георгию Иванову, однако на тот момент в парламенте не набиралось необходимых по конституции двух третей голосов для одобрения инициативы. Теперь же ситуация изменилась на фоне серьёзного кризиса и раскола, происходящего в бывшей правящей, а ныне главной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. В этой связи эксперты не исключают, что противники действующего главы государства вполне могут набрать голоса для вынесения вотума недоверия.

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