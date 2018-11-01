Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Отправленный в отставку президентом Шри-Ланки Майстрипалой Сирисеной премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе дал журналистам интервью в своей резиденции и заявил, что после его отстранения от власти на Шри-Ланке непременно образуется вакуум власти.

European External Action Service Ранил Викрамасингхе

Как сообщает индийская газета «Джагран», Ранил Викрамасингхе отметил, что пока в стране присутствует этот самый вакуум власти, то есть никто не обладает полной властью и правом на принятие решений, то никто и не несёт ответственности за происходящее в стране. Поэтому отстранённый от власти премьер-министр требует немедленного созыва парламента, который и должен решить, чья партия обладает большинством в парламенте и имеет право выдвигать кандидатуру премьер-министра.

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент страны отстранил Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра страны и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления, Махинду Раджапакса.