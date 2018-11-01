Белгород, 1 ноября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Белгороде 69-летний пенсионер, работавший охранником в одном из ТЦ, осужден за преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Следствие и суд установили, что 15 июля 2018 года мужчина привёл троих мальчиков в возрасте 10−11 лет в помещение охраны торгового центра, пообещав угостить их сигаретами. Там он стал показывать им журналы эротического содержания, а затем совершил действия сексуального характера. О произошедшем мальчики рассказали родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Было установлено, что аналогичные действия он совершил 23 сентября 2017 года в отношении 11-летнего мальчика.

По двум эпизодам мужчина был признан виновным по статье «Совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Суд приговорил его 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1,5 года.