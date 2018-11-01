Москва, 1 ноября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Антикоммунизм главы отдела внешних церковных связей РПЦ сам по себе вполне законен, но когда этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы, он превращается в невежественную клоунаду, а игра в монархизм приближает к оправданию Гитлера, отметил в четверг, 1 ноября, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя заявление митрополита Илариона о связи между Октябрьской революцией и гражданской, а также обеими мировыми войнами.

Виктор Дени. Фашистская ставка. Красноармейская поправка! (фрагмент). 1943

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на всемирном конгрессе российских соотечественников митрополит Иларион сказал, что «с приходом к власти большевиков» была «развязана кровавая братоубийственная война», «поражение Белой армии вызвало массовую эмиграцию», а «Россия потеряла множество людей из всех сословий». Массовая эмиграция «вкупе с жертвами гражданской войны и двух мировых войн не дали сбыться демографическим прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева», согласно которым к 2000 году население России должно было составлять почти 600 миллионов человек, сказал глава отдела внешних церковных связей.

«В дни, когда Русская православная церковь политически проигрывает на Украине, ее официальный представитель продолжает заниматься тем делом, в котором РПЦ именно и проиграла на Украине. Он продолжает заниматься политиканством.

Митрополит Иларион известен своими антисоветскими и антисталинскими симпатиями. Его антикоммунизм, сам по себе вполне законный, превращается в невежественную клоунаду там, где этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы.

Когда митрополит Иларион рассказывает о большевистской революции, он скандально умалчивает о том, что большевистская революция была следствием буржуазной Февральской революции. Но ради союза с либералами Иларион не находит ни одного слова для Февральской революции.

Когда в контексте большевистской революции он говорит о жертвах Гражданской войны, то забывает признаться, что акты Гражданской войны начались в 1917 году еще до большевистской революции.

Он говорит о жертвах Гражданской войны, которые, по его мнению, стали результатом проигрыша белых, и тут же, через запятую, упоминает о жертвах Первой и Второй мировых войн. И получается, что самим контекстом он скандально, невежественно возлагает ответственность за Первую мировую войну и Вторую мировую войну на большевиков.

Мне как сыну Церкви стыдно, что она иногда приобретает лицо митрополита Илариона. Но такова логика: если вы играете в монархизм, вы близко становитесь к оправданию Гитлера, близко становитесь к ереси этнического национализма, близко становитесь к союзу с либеральной олигархией», — отметил Колеров.