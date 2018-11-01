Гатчина, Ленинградская область, 1 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В городе Гатчина, который в недалеком будущем может получить статус столицы Ленинградской области, сегодня, 1 ноября, открыт перинатальный центр.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Роженица

На его строительство было направлено 1,3 млрд рублей из областного бюджета, еще 1,2 млрд рублей — из федеральной казны. Заказчиком строительства стала государственная корпорация «Ростех».

Девятиэтажное здание на 130 коек для рожениц включает в себя и консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену. Всего в перинатальном центре, который входит в состав Гатчинской клинической межрайонной больницы, будет 11 отделений, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных — для детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов).

Объект построен во исполнение поручения президента РФ по программе развития перинатальных центров в субъектах Федерации, осуществляемой при содействии госкорпорации «Ростех».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе корпорации, центр на 60% оборудован медтехникой российского производства холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»). Для доставки пациентов в центр в тяжелых состояниях «Ростех» поставил в Гатчину два реанимобиля с дополнительным оборудованием на сумму 9,8 млн рублей.

«Новое учреждение родовспоможения в Гатчине позволит нам выйти на более высокий качественный уровень оказания медицинской помощь беременным женщинам и новорожденным», — сказал на церемонии открытия перинатального центра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Вчера в перинатальном центре уже появился на свет первый здоровый младенец», — сообщил на открытии медучреждения заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев.

В рамках федеральной программы госкорпорация построила в различных регионах России 15 перинатальных центров, которые могут принять более 45 тысяч рожениц в год.