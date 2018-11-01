Нижний Новгород, 1 ноября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам девяти месяцев 2018 года работники образовательной сферы в среднем зарабатывали от 27,8 до 60,74 тыс. рублей. Нижегородстат подвёл зарплатные итоги работников сферы образования за январь — сентябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По данным органов статистики, средние зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области составляли 27 810 рублей, общеобразовательных организаций — 29 729 рублей. Средние зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования были на уровне 31 450 рублей, а в сфере высшего образования педагоги в среднем получали 60 744 рубля.

Средняя зарплата по региону в целом за январь — июль 2018 года была 32 027 рублей.

Для сравнения: в Приволжском федеральном округе средняя заработная плата у педагогов дошкольного образования за рассматриваемый период составила 25 670 рублей при среднероссийской 30 819 рублей. Самую большую зарплату в этой сфере в округе получали жители Башкирии и Нижегородской области — 27 810 рублей, а самая маленькая оплата труда была у педагогов Марий Эл — 20 050 рублей. В сфере общего образования лидером является Татария — 30 930 рублей при средней зарплате по округу — 28 047 рублей и средней по России за тот же период — 37 696 рублей. Антилидер — Мордовия (23 293 рубля).

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования в ПФО за этот период составляла 29 009 рублей при средней по России — 35 951 рубль. Лидировали по зарплате за девять месяцев жители Татарии — 32 091 рубль, а меньше всех получали в Мордовии — 23 350 рублей.

Преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования государственной и муниципальной форм собственности в среднем за рассматриваемый период в России получали 79 167 рублей, в ПФО — 57 761 рубль. Больше всех зарабатывали педагоги этого сегмента рынка образования в Татарии — 65 021 рубль, а меньше — в Мордовии (46 674 рубля).