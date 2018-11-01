Москва, 1 ноября, 2018, 05:18 — ИА Регнум. В сети появились кадры, на которых запечатлено как истребитель ВКС РФ перехватывает в сирийском небе американский топливозаправщик.

U.S. Air Force Самолёт-заправщик KC-10

Сообщается, что российские истребители перехватили топливозаправщик ВВС США КС-10, который летел в сопровождении двух французских истребителей Rafale.

По данным портала Defence Blog, этот инцидент действительно произошел в сирийском небе, однако случился он несколько раньше — в мае 2018 года.