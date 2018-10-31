Москва, 1 ноября, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Заявки на покупку автомобилей российских автомобилей представительского класса Aurus перекрывают возможности производителя на два года вперед, заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов на форуме VestiFinance.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль Aurus

По его словам, в ближайшие два года уже не будет возможности приобрести автомобиль из-за большого количества заявок. Это, как считает, Швецов говорит о высокой заинтересованности российского потребителя в современных автомобилей класса люкс. Отмечается, что в настоящее время производство автомобилей Aurus расположено на площадке ФГУП «НАМИ», однако с 2021 года не исключен и перенос на более крупную площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября российский президент Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил «Сочи Автодром», где протестировал автомобиль Aurus Senat на гоночной трассе. Также отмечается, что главы государств проехали в Олимпийский парк Сочи на лимузине Aurus, где российский лидер представил новые российские автомобили этой марки.