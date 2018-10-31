Москва, 31 октября, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Порядка 30% работающих телевизоров в Российской Федерации не способны принимать цифровой сигнал вещания и работают только в аналоговом режиме. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает РБК со ссылкой на экспертное заключение, подготовленное по запросу министерства промышленности и торговли России.

Телевизионная испытательная таблица

Исследование было проведено ввиду готовящегося прекращения аналогового вещания в России. Аналоговый сигнал должен быть отключен в середине января 2019 года.

Всего, по оценкам экспертов, в России работают 110−120 млн телевизоров. Большая часть из них — 64,5 млн подключены к операторам платного телевидения, то есть принимают цифровой сигнал.

У 18,1 млн российских граждан есть телевизоры, которые оснащены специальными приставками, позволяющими принимать цифровой сигнал.

В зоне риска находятся от 16,2 до 26,2 млн телевизоров старого образца, которые могут принимать только аналоговый сигнал. Это 13,5−30,6 процента от всех используемых телевизоров в стране.

В итоге телевещатели предлагают постепенно отключать аналоговый сигнал. Процедуру могут сперва протестировать в Тверской области, чтобы вещатели смогли оценить, как изменится телесмотрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральная целевая программа по переводу всего российского телевидения в цифровой формат была начата в 2009 году. В 2018 году она завершается. На нее были потрачены 174 млрд рублей, из них 97 млрд — из федерального бюджета.