Москва, 31 октября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Банк России намерен получить полномочия по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о мошеннических организациях. Соответствующее предложение содержится в разработанной регулятором Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке.

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«Предполагается законодательно закрепить полномочия Банка России по блокированию сайтов сети интернет, распространяющих информацию о деятельности организаций, осуществляющих мошенническую деятельность под видом предоставления финансовых услуг», — говорится в документе.

Также регулятор предлагает усилить свою роль в выявлении и пресечении незаконных финансовых операций, осуществляемых с использованием кибератак. В этих целях, в частности, предлагается установить для некредитных финансовых организаций обязательные требования к обеспечению безопасности информации при осуществлении их деятельности.

Кроме этого, ЦБ предлагает обязать операторов поисковых систем присваивать указателю страницы сайта финансовой организации специальное обозначение (маркировку).

В документе отмечается, что за период с января по июнь 2018 года Банком России была инициирована блокировка 1104 интернет-сайтов. В отношении 208 нелегальных форекс-дилеров регулятором были направлены материалы в правоохранительные органы. С начала года ЦБ также выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид.