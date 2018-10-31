Лондон, 31 октября, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают снижение, возобновившееся три дня назад, 31 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент баррель марки Brent потерял в цене 40 центов и оценивается в $75,51. Снижение для WTI составило 25 центов, баррель марки оценивается в $65,93.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии 30 октября нефть уже падала в цене до двухмесячных минимумов — $75,09 за баррель для Brent и $65,33 за баррель для WTI.

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