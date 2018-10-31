Москва, 31 октября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сообщения СМИ о наличии уязвимости в десктопной версии мессенджера не соответствуют действительности. Об этом он написал 31 октября в своём Telegram-канале.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

«C технической точки зрения утверждение заявившего об уязвимости сводится к следующему: «Eсли бы у меня был доступ к вашему компьютеру, я бы смог прочитать ваши сообщения», — отметил Дуров.

По его словам, само по себе это утверждение является очевидным, однако «его завуалированное описание позволяет запутать человека, далекого от технологий».

Напомним, ранее инженер из США Натаниэль Сачи обратил внимание на то, что десктопная версия Telegram хранит переписку пользователей в виде текстовых файлов в незашифрованной базе данных SQLite. Это же происходит и с сообщениями из «секретного чата», а также медиафайлами, передаваемыми в переписке.