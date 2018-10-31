Дубай, ОАЭ, 31 октября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов пройдет масштабный трехдневный Международный музыкальный фестиваль PaRus-2018, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM.

Сальвадор Дали. Музыка. Красный оркестр

Мероприятие соберет под открытым солнечным небом Дубая лучших исполнителей поп и рок-музыки России. Артисты будут выступать на сцене The Events area с 1 по 3 ноября.

«Фестиваль дает уникальную возможность оценить музыкальную культуру нашей страны и взглянуть на Россию по-новому. Такой амбициозный проект имеет все шансы стать главным российским музыкальным событием за рубежом», — отмечают организаторы фестиваля.

Первый день праздника музыки откроется выступлением Григория Лепса, который исполнит лучшие свои хиты, а также и новые композиции. Ему компанию составят финалисты телевизионного шоу «Голос» — Шариф, Данил Буранов и Romadi.

Во второй день фестиваля зрители смогут услышать таких известных исполнителей, как Полина Гагарина, Митя Фомин, Согдиана, Сати Казанова, Жасмин, Дмитрий Колдун и многие другие.

Финальным аккордом мероприятия станет концерт культовой группы Юрия Шевчука «ДДТ», после чего состоится масштабное after-party.

Напомним, Международный музыкальный фестиваль PaRus проходит уже второй год. Организаторы фестиваля Русское Радио и Радио Шансон смогли под одной крышей собрать большое количество популярных исполнителей разного жанра, что уже делает событие уникальным. В 2017 году мероприятие посетили свыше 5 тыс. человек.